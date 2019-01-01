Facebook откроет два новых центра для противодействия вмешательству в выборы

Facebook планирует создать два новых региональных операционных центра в Дублине и Сингапуре, чтобы расширить работу для борьбы с дезинформацией в преддверии президентских выборов в Бразилии и промежуточных сроков в США. Об этом говорится в заявлении компании.

Предполагается, что эксперты в таких центрах смогут в режиме реального времени отслеживать информацию, связанную с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать, увеличении спама и потенциальном вмешательство извне.

Также компания намеренна запустит в ЕС, в преддверии выборов в Европейский парламент в конце марта, дополнительные инструменты, которые помогут предотвратить иностранное вмешательство.

Перед выборами в Украине компания планирует запретить предвыборную рекламу.