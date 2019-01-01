НАН подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в Украине

Национальная академия наук Украины подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, презентация перспектив развития проекта «Высокоскоростной транспорт Hyperloop на краткосрочный период в Украине» и научно-технологического исследования НАН Украины по внедрению технологии гиперлуп в Украине «Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине» состоялась 25 января.

В ходе презентации представлен ряд шагов, которые станут базисом для реализации проекта в жизнь. В частности, это аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведения международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок.

«Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей», - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали партнеры, которые определили свою готовность участвовать в развитии технологии гиперлуп и в прошлом году подписали меморандумы о сотрудничестве. Среди них: Агентство развития Днипра Платформа развития инноваций, Инновационный парк UNIT.City, ГП ПО «Пивднемаш», Украинский институт будущего, Хэмфри Инжиниринг, Каховский завод электросварочного оборудования, Укроборонпром.

Следующим шагом является реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель Центра – объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести, для получения наиболее эффективных решений в области транспорта.

«Мы только в начале пути, но объединение усилий украинских ученых и предпринимателей с международным опытом наших западных партнеров является фундаментом развития украинской инновационной инфраструктуры», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.