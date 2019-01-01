Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 млрд долларов

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты примерно на 1,5 млрд долларов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам Украинско-норвежского делового форума.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, Гройсман отметил, что из общей суммы контрактов "около 1 млрд долларов - это инвестиции в возобновляемую энергетику".

Он также добавил, что спектр сотрудничества достаточно велик: агросектор, IT, автомобилестроение. При этом сегмент возобновляемой энергетики - это ветровая, солнечная и гидроэнергетика.

"Это хороший сигнал и хороший результат. Далее контакты между украинскими и норвежскими предпринимателями будут усиливаться. В каждом моем визите компонент экономики занимает важное место", - сказал Гройсман.