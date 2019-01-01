В центральных и северных областях ожидаются значительные снегопады

В центральных и северных областях Украины 27 января ожидается ухудшение погодных условий вследствие сильных снегопадов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным Укргидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый.