В 2019 году в Украине будут работать 45 групп реагирования на домашнее насилие

В 2019 году в Украине будут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Помощник председателя Национальной полиции Украины Андрей Ткачев рассказал, что уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп. 200 полицейских прошли обучение в 2018 году.

"В этом году мы запустим 45 мобильных групп, которые будут реагировать исключительно на случаи домашнего насилия. Сейчас уже отобрано около 450 сотрудников из подразделений полиции превенции и патрульной полиции. Это участковые офицеры полиции, инспекторы ювенальной превенции и патрульные полицейские, которые прошли предварительный отбор и проходят сейчас обучение", - рассказал помощник главы ведомства.