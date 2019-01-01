На Житомирщине в Поместную церковь перешла седьмая община

На Житомирщине религиозная община села Давыдовка Хорошевского района вместе со священником решила перейти из УПЦ Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«Жители-прихожане церкви в с. Давыдовка собрались на собрание, во время которых большинством голосов приняли решение о переходе из УПЦ Московского патриархата в единую ПЦУ. Такое решение общины поддержал и настоятель Свято-Параскевской церкви отец Николай. Это первая община в Хорошевском районе, которая заявила о желании перейти в ПЦУ. Сейчас идет оформление протокола собрания», - говорится в сообщении.

Это уже седьмая религиозная община области, в которой жители провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины.

Первой заявила о своем переходе община в с. Ворсовка Малинского района, которая официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.