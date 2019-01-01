Порошенко назвал трех членов Совбеза ООН, поддержавших введение миротворцев на Донбасс

Размещение миротворческой миссии на Донбассе поддерживают три государства-члена Совета безопасности ООН — США, Британия и Франция. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

«На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета Безопасности ООН — это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция», — сказал Порошенко в интервью телеканалу «Украина» в четверг, 24 января.

Как сообщил президент, на данный момент Украина пытается заручиться поддержкой Китая по вопросу размещения миротворцев ООН на неподконтрольной части Донбасса.

«Мы обратились к заместителю председателя КНР с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев», — отметил он.