Раде предлагают предусмотреть 30 тыс. гривен зарплаты для начинающего разведчика

Глава Службы внешней разведки Егор Божок рассказал, что разработанным ведомством законопроектом предлагается предусмотреть для начинающего разведчика зарплату в размере 30 тысяч гривен.

Об этом он заявил в интервью изданию "Укринформ".

Так, Божок отметил, что по поручению президента вместе с западными партнерами подготовлен новый законопроект "О внешней разведке Украины", который призван не допустить применения разведывательного сообщества Украины - пограничной разведки, военной разведки и внешней разведки в недемократических целях.

"В новом законопроекте мы внедряем принцип оплаты труда разведчиков, который действует для НАБУ... Если Верховная рада примет этот закон, то начинающий разведчик будет получать примерно 30 тысяч гривен. Это в дополнение к медицинскому обеспечению, жилью, защите его и семьи", - отметил глава разведки.

Кроме того, проектом предлагается закрепить возможность работать в разведке гражданским лицам.

"Разведсообщество в новом законе предложило закрепить возможность работать в разведке всем - военным, дипломатам, прокурорам, государственным служащим. Лично я вижу внешнюю разведку более гражданской. Классическая советская концепция предусматривала, что разведчик должен быть в погонах... Я не говорю, что быть в погонах - это плохо, но мы должны давать людям возможность выбирать, и в законопроекте это предусмотрено. И еще считаю, нам нужно перестать быть чрезмерно закрытыми", - сказал Божок.

Он добавил, что украинское разведсообщество выступает за введение в Украине гражданского демократического надзора за деятельностью разведки. Новым законом предлагается установить, что такой надзор осуществляется профильным комитетом Верховной рады.