Восьмерым морякам РФ запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым

В пункте пропуска для морского торгового сообщения «Южный» пограничники Одесского отряда не пропустили в Украину граждан РФ.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля одного из судов, которое прибыло из Испании (Куэта), проведен контроль второй линии в отношении 13 граждан России. Результатом проверки стало выявление 8 членов команды-граждан РФ, которые в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда на ВОТУ АР Крым", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданам РФ было отказано в пересечении государственной границы Украины и вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.

Они также привлечены к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАУ «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» с наложением штрафов в размере 13 тыс. 600 гривень.

Как проинформировали в ГПСУ, за прошедший год сотрудниками Госпогранслужбы составлено почти 1000 протоколов об административных правонарушениях за незаконные поездки в оккупированный Крым.