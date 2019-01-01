В Киеве проведут всеукраинский турнир по футзалу для ветеранов АТО

В рамках проведения программ реабилитации защитников Украины через спорт по инициативе уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко 26-27 января 2019 в Киеве будет проведен всеукраинский турнир по футзалу «Кубок Непокоренных», сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Идея проекта развития спортивной реабилитации участников боевых действий, получивших ранения и увечья, – доказать себе и обществу, что инвалидность – это не более чем физическая особенность, а настоящий воин остается воином, несмотря на обстоятельства. Он – полноценный член общества, при правильной реабилитации способен сделать для государства гораздо больше, чем боец, о котором забыли», - говорится в сообщении.

Команды-участницы «Черкасские казаки» (Черкассы), «Полесская сечь» (Ривне), «Легион АТО» (Киев), «Волынь YES» (Луцк), команда из Кропивницкого, «Алые сердца» (Киев).

Организаторы: Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины, цполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, Министерство обороны Украины, Федерация Футбола Украины, Ассоциация футзала Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство социальной политики Украины.