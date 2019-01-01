Горящие в Черном море танкеры дрейфуют к Керченскому мосту

Горящие в Черном море танкеры, перевозившие углеродный газ, со скоростью примерно 0,5 мили дрейфуют в сторону Керченского пролива.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал морской спасательной службы.

Танкеры вошли в территориальные воды. которые Россия считает своими и дрейфуют в сторону Керченского пролива. Спасатели пытаются взять горящие суда на буксир. В ведомстве отмечают, что дрейф контролируемый.