Горящие в Черном море танкеры дрейфуют к Керченскому мосту

Горящие в Черном море танкеры дрейфуют к Керченскому мостуСегодня, 14:58
Горящие в Черном море танкеры, перевозившие углеродный газ, со скоростью примерно 0,5 мили дрейфуют в сторону Керченского пролива.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал морской спасательной службы.
Танкеры вошли в территориальные воды. которые Россия считает своими и дрейфуют в сторону Керченского пролива. Спасатели пытаются взять горящие суда на буксир. В ведомстве отмечают, что дрейф контролируемый.