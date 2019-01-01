В Киевской области 12 детей отравились в школьном автобусе

В Киевской области при неустановленных обстоятельствах отравились 12 детей, двое школьников госпитализированы в реанимационное отделение. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

"По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути чувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области в четверг.

В настоящее время в медицинском учреждении находится 12 детей, двое из которых - в реанимационном отделении.

Правоохранители устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние автотранспорта. В ближайшее время событиям будет дана правовая квалификация. Сейчас полиция общается с водителем автобуса.