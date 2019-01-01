На всех дорогах Украины сняты ограничения на движение транспорта

По состоянию на 9:00 24 января на дорогах во всех областях Украины сняты ограничения на движение транспорта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, сейчас полностью сняты все ограничения и возобновлено движение транспорта в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях.

С 08:00 24 января снято ограничение в движении для тяжеловесных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий-Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью).

Также открыт въезд в Кропивницкий для всех видов транспорта.

Отмечается, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями было задействовано в работе около 1500 единиц техники и более 2000 сотрудников.

По данным Укравтодора, сегодня в течение дня снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда.