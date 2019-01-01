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В Верховной Раде обсудили законопроект о верификации социальных выплат

Сегодня, 18:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде на рабочем совещании в Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения обсудили законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В рабочем совещании приняли участие народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, профсоюзных и общественных организаций.

Представитель Министерства финансов Сергей Авраменко, представляя законопроект, отметил, что его целью является законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации государственных выплат в Украине. Он заверил присутствующих в том, что платформа для внедрения верификации государственных выплат подготовлена на 95%.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко проинформировала присутствующих о том, что ПФУ поддерживает позицию о необходимости нормативно-правового регулирования организационных основ проведения верификации и мониторинга государственных выплат.

Сейчас ПФУ формирует и ведет реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в котором находятся индивидуальные записи о 42 млн граждан. Также проводится сопоставление идентификационных данных пенсионеров и застрахованных лиц данным Государственной миграционной службы, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти физического лица, Государственной фискальной службы.

В то же время, представитель ПФУ обратила внимание на то, что законопроектом не урегулированы вопросы верификации и изменения данных:

наличие некорректных данных в государственных реестрах или их отсутствие. Например, регистрация смерти за пределами Украины или на временно неподконтрольных территориях, внесение некорректных персональных данных о лице или вопросы транслитерации;

необходимость информационного обмена конкретными наборами актуальных данных, которые должны обновляться между распорядителями первичных данных. Например, потерянные паспортные документы, которые в дальнейшем найдены лицами;

построение комплексных систем защиты информации государственных ресурсов и необходимость согласования получения информации с министерствами и ведомствами, в которых пенсионер проходил службу по получателям в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и другие.

По итогам обсуждения член парламентского комитета Наталья Королевская подчеркнула, что в таком виде данный законопроект больше похож на декларацию и призвала Министерство финансов доработать законопроект с учетом замечаний участниками рабочего совещания для регистрации его в Верховной Раде Украины.

Кроме того, участники совещания согласились с предложением Королевской обратиться в Кабинет министров с соответствующими замечаниями относительно проекта Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат».


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