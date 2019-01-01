Железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируется, передает "Укрзализныця".

Сообщается, что за прошедшие сутки железнодорожники вывезли из объектов инфраструктуры около 34 тыс. кв. м снега, очистили более 4,5 тыс. стрелочных переводов и 129 пассажирских платформ.

В частности, за последние сутки, 22 января, снег выпал в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской областях и в Карпатах. В некоторых областях снежный покров достигает от 37 до 61 см.

"Укрзализныця призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - сообщили в УЗ.