Украина готова разрешить эксгумацию польских останков

Украина готова общаться с Польшей о восстановлении поисковых и эксгумационных работ, однако этому должно предшествовать подписание соглашения с подробностями такого сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, сообщает «Польское радио».

«Украинская сторона настроена очень конструктивно и мы готовы совместными усилиями подписать документы, которые откроют путь к возобновлению работ как на территории Украины, так и на территории Польши. Потому что это взаимный процесс», - сказал Розенко, который является председателем Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий.

Вице-премьер отметил, что напряженность в польско-украинских отношениях по эксгумации несколько разрядилась после решения, принятого на прошлой неделе Конституционным судом Польши по делу закона об Институте национальной памяти в части о «преступлениях украинских националистов».

«Без сомнения, это облегчает диалог и уменьшает накопление проблем в украинско-польских отношениях, что, конечно, препятствует поиску компромиссов в сфере исторической памяти. Я хочу сказать, что Президент (Петр Порошенко), Верховная Рада и наша часть польско-украинской комиссии (по делам исторической политики) обращали внимание польской власти на всех уровнях на риск этого закона для рядовых украинцев, которые могут иметь иную позицию, чем та, что записана в законе», - подчеркнул Розенко.

Вице-премьер отметил, что Украина не претендует на право вмешиваться во внутреннюю политику Польши.

«Мы не имеем права вмешиваться во внутреннюю политику польского государства, мы выразили свою обеспокоенность. Решение Конституционного суда является сигналом, что в польско-украинских отношениях есть все меньше тем, которые могут привести к их обострению и мы имеем все возможности, чтобы в дальнейшем идти в направлении компромисса», - сказал он.

Розенко отметил, что в решениях, которые будут предшествовать восстановлению поисков и эксгумаций останков поляков в Украине, должны быть учтены выводы событий, произошедших в предыдущие годы.

«Мы должны сделать выводы из событий, которые произошли в последние годы, и, прежде всего, в будущем не допускать провокаций, в том числе разрушения мест памяти как на территории Польши, так и на территории Украины. Поэтому диалог будет продолжен», - заверил он.

По словам Розенко, вопрос отмены украинского моратория на эксгумации будет обсужден во время визита в Украину вице-премьера Польши Петра Глинского.

«Мы готовы к возобновлению работ и ждем визита господина Глинского в Киев. Если польская сторона готова завершить эти разговоры, мы всегда рады принять наших партнеров в Украине», - заявил Розенко.