В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине 23-24 января.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что 23 января в Винницкой, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см.

В южных, Днепропетровской и Донецкой областях мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах страны гололедица.