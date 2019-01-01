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С начала года от кори умерли уже 5 украинцев

Сегодня, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

За 3-ю неделю 2019 года в Украине корью заболели еще 3450 человек - 1502 взрослых и 1948 детей, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

На прошлой неделе от осложнений кори умерли трое украинцев. МОЗ Украины выражает соболезнования родным.

Всего в этом году от осложнений кори умерли уже пять человек. В 2018 корь забрала 16 жизней.

С 28 декабря 2018 до 18 января 2019 корью в Украине заболели уже 8498 человек - 3537 взрослых и 4961 ребенок. В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 1559 человек: 544 взрослых и 1015 детей), Ривненской (827: 257 взрослых и 570 детей), Винницкой (813: 341 взрослый и 472 ребенка), Хмельницкой (629: 332 взрослых и 279 детей) областях и Киеве (673: 356 взрослых и 317 детей).


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