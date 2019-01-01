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В Харьковской области полиция усилит партулювання для стабилизации криминогенной ситуации

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Харьковскую область направят дополнительные подразделения полиции и усилят патрулирование для стабилизации криминогенной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, сегодня, 22 января, в Главном управлении полиции в Харьковской области состоялось совещание с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

"Вопрос сегодняшнего совещания - дальнейшие шаги по стабилизации криминогенной ситуации в Харьковской области. Целый ряд преступлений на территории Харьковской области, которые мы наблюдаем в последнее время, говорит о том, что нам надо соответствующим образом реагировать. Начиная от работы участковых инспекторов, работников Национальной полиции, СБУ. Мы должны сделать так, чтобы у криминалитета даже мысли не возникало заниматься чем-то противозаконным в Харьковской области", - сказал Аваков.

В свою очередь, Аброськин отметил, что в период с 21 по 31 января 2019 года в Харьковской области будут проводиться профилактические мероприятия по отработке региона.

"В частности, осуществление комплекса мероприятий для выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявление и уничтожение незаконных каналов поступления и транзита наркотических веществ на территорию области, противодействие киберпреступности; ликвидация организованных групп и преступных организаций, а также увеличение присутствия полиции на улицах Харьковской области за счет привлечения дополнительных сил и средств, увеличение количества нарядов", - сказал он.

По словам Аброськина, сейчас к работе в Харьковской области привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности межрегиональные подразделения, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты, усиленны суточные наряды дежурных частей и следственно-оперативных групп.


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