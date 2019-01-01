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ЕС ввел санкции против главы ГРУ за применение химоружия

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. Об этом сообщается на сайте Совета.

Санкции введены против девяти физических лиц и одного юридического лица. Четверо человек, подпавшие под санкции, из ГРУ.

Санкции также применены в отношении сирийской организации, которая ответственна за разработку и производство химического оружия, Центр научных исследований и исследований (SSRC), а также пяти сирийских официальных лиц.

Помимо двух сотрудников главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), которых считают причастными к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в список включены глава службы и его заместитель. Фамилии будут обнародованы отдельно.

Российское ГРУ возглавляет Игорь Костюков.

Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.


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