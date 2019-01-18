В Украине почти пять тысяч миллионеров

По итогам декларационной кампании 2018 года доходы сверх 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Доход более 1 млрд грн задекларировал один человек.

Больше всего подавших декларации миллионеров учитываются в Киеве - 2184 человека, или 45%. Среди лидеров также Киевская (333), Харьковская (328) и Днепропетровская (303) области.

Самому молодому миллионеру исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99, отмечают в ГФС.