В горсовете Днепра проводятся обыски

Работники Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят обыски в здании городского совета Днепра в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств.

Об этом заявили в областной прокуратуре, сообщает Радио Свобода.

«Именно в рамках этого уголовного производства правоохранительными органами проводятся обыски в горсовете Днипра. В материалах производства есть информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародовали. После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше», - сказала пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева.