В Ровненской области зафиксирована вторая смерть от кори с начала года

Второй летальный случай от кори в этом году зарегистрирован в Ровненской области, - сообщает областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"Умер 27-летний мужчина из Дубровицкого района. Заболел 02.01.2019 года, за медицинской помощью обратился 11.01.2019 г.. Автомобилем скорой помощи был сразу госпитализирован в инфекционное отделение Дубровицкой ЦРБ. Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина умер. Мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори. Заключительный диагноз - корь, тяжелое течение. Острый менингоэнцефалит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая смерть от кори в текущем году.

При этом с начала 2019 года (по состоянию на 17 января) в области зарегистрированы 827 случаев кори. Среди заболевших 570 (69%) детей.