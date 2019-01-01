ГПУ вызвала на допрос экс-министра экологии

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего министра экологии Николая Злочевского на 23 января.

Повестка обнародована на сайте ГПУ.

В документе отмечается, что Николай Злочевский 23 января 2019 года в 11:00 должен явиться к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры "для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 и другими статьями УК Украины".

Как известно, в рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.