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ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Сегодня, 16:41 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 18 января зарегистрировала Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец  кандидатами на пост Президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.

В ЦИК 15 января поступили документы Балашова, выдвинутого 5 января 2019 на внеочередном съезде партии  5.10.

16 января в ЦИК гражданка Украины Богомолец лично подала заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента вместе с приложенными документами для регистрации.

«Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины «О выборах Президента Украины» и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019», - говорится в сообщении.

Таким образом, на 18 января 2019 Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост президента Украины: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова Ольгу и Богомолец.


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