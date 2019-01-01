Международный поезд четыре столицы №31/32 (Киев - Минск - Вильнюс - Рига), с 30 января 2019 года будет курсировать чаще. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, по данным УЗ, раз в четыре дня поезд будет отправляться из Киева начиная с 30 января, а в обратном направлении из Риги - с 31 января. При этом расписание движения поезда не изменяется.

В "Укрзализныце" сообщили, что больше всего пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45%) и Литву (38%) и меньше в Беларусь (17%). В целом в период с 28 сентября 2018 года по 11 января 2019 года в обоих направлениях на поезде путешествовали свыше 4,3 тыс. пассажиров.