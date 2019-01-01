Предстоятель ПЦУ сказал, когда состоится его интронизация

Интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания состоится 3 февраля. Об этом он заявил на презентации книги главы УГКЦ блаженнейшего Святослава Шевчука, передает Укринформ.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал Епифаний.

Он пригласил блаженнейшего Святослава на церемонию интронизации и отметил, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, и выводить его на более высокий уровень.

Предстоятелю ПЦУ Епифанию 3 февраля исполняется 40 лет.