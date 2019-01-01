В Волновахе Донецкой области создана военно-гражданская администрация

В Волновахе Донецкой области создана военно-гражданская администрацияСегодня, 10:58
Создана военно-гражданская администрация города Волноваха Донецкой области. Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко №12/2019 от 17 января.
"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в обнародованном на сайте главы государства документе.
Согласно указу, командующему Объединенных сил и главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.
Указ вступает в силу со дня опубликования.