В Волновахе Донецкой области создана военно-гражданская администрация

Создана военно-гражданская администрация города Волноваха Донецкой области. Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко №12/2019 от 17 января.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в обнародованном на сайте главы государства документе.

Согласно указу, командующему Объединенных сил и главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.

Указ вступает в силу со дня опубликования.