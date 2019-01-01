В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностьюСегодня, 14:54
Киевская городская государственная администрация утвердил рабочие проекты капитального ремонта станций метро "Сырец" и "Политехнический институт", чтобы обустроить их для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает КМДА.
Как отмечается, на станциях подземки заменят на современные:
систему визуальной информации (навигации) для пассажиров;
вторичные и торцевые табло электрочасы;
буквы названия станции (например, эмблемы "М") с увеличением размеров;
двери типа "метро" с устройством крайних дверей с шириной прохода 900 мм;
существующие устройства автоматической системы прохождения пассажиров метрополитена в вестибюле станции;
разграничительные и ограждающие барьеры (с их стационарным закреплением)
Также на станциях запланировано обустройство дверей пометками "вход-выход" с соответствующими пиктограммами, установка оборудования рабочего места дежурного на станции переговорным устройством "очередной-пассажир", устройство тактильно-контрастных направляющих полос на подходах к станции и на станции, предупредительные тактильные полосы типа шутц-линий (с тактильной плитки) вдоль платформы, контрастные (ярко-желтого цвета) предупреждающие тактильные или из устойчивого к истиранию (долговечного) материала полосы на краях первой и последней ступенек на всех существующих лестничных маршах станции
Кроме того, обустроят дополнительные стационарные поручни возле подъемников, пандусов и съездов, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.
Сообщается, что капитальный ремонт будет проходить за счет средств столичного бюджета.