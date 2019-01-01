В Запорожье СБУ задержала администратора антиукраинских групп в соцсетях

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Запорожья администрировал несколько групп, в том числе в запрещенных российских социальных сетях. В подконтрольных Интернет-сообществах пропагандист распространял материалы антиукраинского характера, которые содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины, свержения государственной власти и конституционного строя.

Также злоумышленник занимался популяризацией террористических организаций "Л/ДНР", оправдывал агрессию РФ против Украины, распространял информацию, которая дискредитирует ВСУ и государственные правоохранительные органы. Материалы человек получал из российских пропагандистских ресурсов и сайтов сепаратистов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск по месту проживания злоумышленника.

Во время обысков было изъято техническое оборудование, которое использовалось для администрирования социальных сообществ и распространение антиукраинских материалов.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.