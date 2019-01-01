Полиция зафиксировала 47 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

С начала 2019 года полиция зафиксировала 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Только с начала 2019 полиция зафиксировала 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Большинство из них касаются отсутствия на агитационной продукции информации, предусмотренной законом: сведений об учреждении, которое осуществило печать, тираж и т.д. ", - написал он.

По его словам, эти факты будут квалифицироваться по статье 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и после установления владельцев такой рекламы и лиц, ответственных за ее выпуск, по ним будут составлены админматериалы и направлены в суд.

Тракало также проинформировал, что суды приняли приговоры в отношении 81 лица за нарушение избирательных прав граждан на выборах 2014-2015 годов, причем большинство из них суд приговорил и отпустил на испытательный срок. "Однако есть хотя пока единственный, но факт осуждения к реальному сроку лишения свободы - за подкуп избирателей", - добавил пресс-секретарь.

Однако, по его словам, еще около 120 уголовных производств, касающихся нарушений избирательных прав граждан, в настоящее время находятся на рассмотрении в судах.

"Призываем все стороны избирательного процесса вести свою кампанию честно, продемонстрировав пример европейских демократических стандартов и ценностей. Никаких преференций никому не будет ", - отметил представитель полиции.

Он отметил, что на сайте Нацполиции уже создана рубрика "Выборы-2019" , в которой полиция будет аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тем или иным фактам