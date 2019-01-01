В Славянске построили новый завод по производству масла

Новый завод по производство подсолнечного масла появился в Славянске, - сообщает сайт Славянского горсовета.

Комплекс был построен на месте бывшего комбикормового завода. Новое предприятие занимается переработкой подсолнечника в масло, а отходов от семечки - в пеллеты для твердотопливных котлов. Создание этого завода обеспечит рабочими местами около 200 человек, которые будут работать с новой техникой и современным оборудованием.

Вчера городской голова Вадим Лях вместе с журналистами посетил новое производственное предприятие "Интер Агролайн". По его мнению, открытие предприятия изменит ситуацию на рынке труда Славянска и позитивно повлияет на наполнение местного бюджета.

Сейчас на заводе проводятся пусконаладочные работы.