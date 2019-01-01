В Австрии 2019-й год объявлен годом Украины

В Австрии объявили 2019-й годом Украины. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время встречи с главой Национального совета республики Австрия Вольфгангом Соботкой, - сообщает "РБК-Украина".

По словам Парубия, это поможет Австрии узнать больше об украинской культуре, искусстве и истории.

"Мы проговорили сотрудничество между нашими странами. Мы договорились в дальнейшем развивать наши межпарламентские отношения в определении многих вызовов и в увеличении культурных контактов между нашими странами. 2019-й в Австрии объявлен годом Украины. Там будут проходить дни украинской культуры. Я уверен, это поможет Австрии узнать больше об украинской культуре и искусстве, украинской истории", - сообщил спикер ВР.

Он также отметил, что Австрия поддерживает Украину в течение последних пяти лет.

"Все 5 лет Австрия твердо поддерживает позицию санкций против РФ и осуждает агрессивные действия РФ как в Крыму, так и на востоке Украины. Особенно важна для нас была быстрая реакция Австрии на очередные агрессивные действия РФ в Азовском море, в Керченском проливе в конце прошлого года. Председатель парламента заверил меня, что Австрия и в дальнейшем будет придерживаться позиции суверенитета Украины и осуждения агрессивной политики РФ", - добавил глава украинского парламента.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом, в ходе которой обсуждались украино-австрийские двусторонние отношения и помощь Австрии Украине.