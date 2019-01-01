» » Порошенко призвал украинцев не ходить в церковь, где молятся за российскую власть

Порошенко призвал украинцев не ходить в церковь, где молятся за российскую власть

Сегодня, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко призвал прихожан бывшей УПЦ МП не ходить в церковь, в которой молятся за российскую власть и войско, которые убивают украинцев.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Волынскую область, где принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сейчас кого-то «корчит», кто очень не доволен тем, что мы имеем томос. Кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, когда мы благодарим Бога за это. Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии. Не найдете! И не слушайте ваших инструкций из Москвы, они точно до добра не доведут. И ищут, что митрополия это не самостоятельность. Не правда. Мой совет - сходите в Православную церковь Украины, покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь. Оно точно отпустит. И будет легче вам», - подчеркнул Президент.

«Если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, где службу Божью начинают с молитвы за Кирилла и вам трудно, то не ходите туда. Если в этой церкви молятся за российскую власть и войско, которые убивают украинцев, то примите для себя решение», - добавил Глава государства.

В то же время он подчеркнул, что в Украине церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства, «когда из-за границы церковь получает инструкции и создает пятую колонну».

Президент подчеркнул, что сейчас происходит процесс образования государства и церковь является духовным фундаментом независимости Украинского государства.

По его словам, на Волыни уже 8 приходов Московского патриархата объявили свое решение о переходе в Православную церковь Украины. «После томоса процесс создания церкви только начинается, это только возможности, и впереди еще много работы, как сказал его святейшество, чтобы мы в Украине имели единую православную церковь. И чтобы украинец, когда заходит в храм Божий не спрашивал, какой это патриархат, чтобы никто не имел права «указывая перстом» закрывать двери храма перед украинцем, который идет к Богу. И именно в этом главная наша победа. И именно поэтому так беспокоится Москва, потому что возрождается наша с вами нация», - подчеркнул Порошенко.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:25

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Сегодня, 18:16

Геращенко: заседание контактной группы в Минске запланировано на 17 января

Сегодня, 17:44

На КПВВ "Майорское" с 16 января возможны перебои в работе

Сегодня, 17:26

В Украину на выборы президента прибудут более 800 наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 16:44

В ОРЛО на шахте «Красный Партизан» погиб шахтер

Сегодня, 16:41

Украина требует ввести новые санкции против России

Сегодня, 16:34

Американский БПЛА провел разведывательный полет над Донбассом и Крымом

Сегодня, 15:56

Немыря: Закон о пропавших без вести на Донбассе не выполняется

Сегодня, 15:26

В 2019 году в Украине состоится шесть масштабных международных учений

Сегодня, 14:59

Жительнице Станично-Луганского района грозит до 5 лет за решеткой за переправку людей через госграницу

Сегодня, 14:58

Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе

Сегодня, 13:21

Жителей Луганской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Новости Украины:

Сегодня, 18:19

В Австрии 2019-й год объявлен годом Украины

Сегодня, 17:26

В Украину на выборы президента прибудут более 800 наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 16:57

В Украине нет эпидемии гриппа

Сегодня, 16:53

Порошенко призвал украинцев не ходить в церковь, где молятся за российскую власть

Сегодня, 16:35

Укрпочта предупредила о задержке в доставке почты в Донецкой области

Сегодня, 15:58

Киевлянка заплатила рекордный налог на доходы физических лиц

Сегодня, 14:59

Суд продлил до 24 апреля арест восьмерым украинским морякам

Сегодня, 13:59

Оккупанты на учениях в Крыму применили зенитные комплексы "Панцирь-С"

Сегодня, 13:25

В МАУ вступили в силу новые правила провоза ручной клади

Сегодня, 12:57

Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет

Сегодня, 12:34

Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием бензовозом

Сегодня, 11:47

У украинцев на Пасху будет пять выходных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 