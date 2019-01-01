Порошенко призвал украинцев не ходить в церковь, где молятся за российскую власть

Президент Украины Петр Порошенко призвал прихожан бывшей УПЦ МП не ходить в церковь, в которой молятся за российскую власть и войско, которые убивают украинцев.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Волынскую область, где принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сейчас кого-то «корчит», кто очень не доволен тем, что мы имеем томос. Кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, когда мы благодарим Бога за это. Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии. Не найдете! И не слушайте ваших инструкций из Москвы, они точно до добра не доведут. И ищут, что митрополия это не самостоятельность. Не правда. Мой совет - сходите в Православную церковь Украины, покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь. Оно точно отпустит. И будет легче вам», - подчеркнул Президент.

«Если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, где службу Божью начинают с молитвы за Кирилла и вам трудно, то не ходите туда. Если в этой церкви молятся за российскую власть и войско, которые убивают украинцев, то примите для себя решение», - добавил Глава государства.

В то же время он подчеркнул, что в Украине церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства, «когда из-за границы церковь получает инструкции и создает пятую колонну».

Президент подчеркнул, что сейчас происходит процесс образования государства и церковь является духовным фундаментом независимости Украинского государства.

По его словам, на Волыни уже 8 приходов Московского патриархата объявили свое решение о переходе в Православную церковь Украины. «После томоса процесс создания церкви только начинается, это только возможности, и впереди еще много работы, как сказал его святейшество, чтобы мы в Украине имели единую православную церковь. И чтобы украинец, когда заходит в храм Божий не спрашивал, какой это патриархат, чтобы никто не имел права «указывая перстом» закрывать двери храма перед украинцем, который идет к Богу. И именно в этом главная наша победа. И именно поэтому так беспокоится Москва, потому что возрождается наша с вами нация», - подчеркнул Порошенко.