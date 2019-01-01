Укрпочта предупредила о задержке в доставке почты в Донецкой области

Задержка в доставке почты из-за погодных условий возможна в Донецкой области и ряде других областей. Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

"По состоянию на 11:00 15 января 2019 возможны задержки доставки почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.