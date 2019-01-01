В США выбрали лучшие фильмы и сериалы 2018 года

В США выбрали лучшие фильмы и сериалы 2018 годаВчера, 18:50
14 января в Санта-Монике вручили 24-ю премию Critics' Choice Awards. Лидером церемонии «Выбор критиков» считался фильм «Фаворитка», рассказывающий о политических интригах в период правления королевы Анны — последней представительницы династии Стюартов на английском престоле и претендовавшаий на 14 наград. В итоге лента Йоргоса Лантимоса ограничилась двумя призами и пропустила вперед нескольких конкурентов, включая ленты «Власть» и «Черная Пантера».
Больше всего наградами критики отметили фильм «Рома» о годе из жизни среднестатистической семьи из Мехико в начале 70-х. Драма Альфонсо Куарона взяла верх в четырех из восьми заявленных категорий.
Лучшим сериалом на ТВ критики признали «Американцев», а победу в аналогичной номинации для комедийных шоу одержала «Удивительная миссис Мейзел». Титул самого яркого мини-сериала минувшего года достался второму сезону блестящей криминальной антологии «Американская история преступлений».
Полный список победителей Critics' Choice Awards среди фильмов:
- Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»)
- Лучший оригинальный сценарий — Пол Шредер («Первая реформатская церковь»)
- Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
- Лучший актер — Кристиан Бэйл («Власть»)
- Лучшая актриса — Гленн Клоуз («Жена») и Леди Гага («Звезда родилась»)
- Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»)
- Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
- Лучший молодой актер или актриса — Элси Фишер («Восьмой класс»)
- Лучший актерский ансамбль — «Фаворитка»
- Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон («Рома»)
- Лучший монтаж — «Человек на Луне»
- Лучшие визуальные эффекты — «Черная Пантера»
- Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»
- Лучшие грим и прически — «Власть»
- Лучший мультфильм — «Человек-паук: Через вселенные»
- Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»
- Лучший актер в комедии — Кристиан Бэйл («Власть»)
- Лучшая актриса в комедии — Оливия Колман («Фаворитка»)
- Лучший экшен-фильм — «Миссия невыполнима: Последствия»
- Лучший фантастический или хоррор-фильм — «Тихое место»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»
- Лучшая песня — «Звезда родилась» ("Shallow")
- Лучшая музыка — Джастин Гурвиц («Человек на Луне»)
Полный список победителей Critics' Choice Awards среди сериалов на ТВ:
- Лучшая драма — «Американцы»
- Лучший актер в драме — Мэттью Риз («Американцы»)
- Лучшая актриса в драме — Сандра О («Убивая Еву»)
- Лучший актер второго плана в драме — Ноа Эммерих («Американцы»)
- Лучшая актриса второго плана в драме — Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
- Лучшая комедия — «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший актер в комедии — Билл Хейдер («Барри»)
- Лучшая актриса в комедии — Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Лучший актер второго плана в комедии — Генри Уинклер («Барри»)
- Лучшая актриса второго плана в комедии — Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Лучший телефильм — «Иисус Христос - суперзвезда. Концерт»
- Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений»
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Даррен Крисс («Американская история преступлений»)
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Эми Адамс («Острые предметы») и Патриша Аркетт («Побег из Даннеморы»)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Патришия Кларксон («Острые предметы»)
- Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»