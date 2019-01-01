В США выбрали лучшие фильмы и сериалы 2018 года

14 января в Санта-Монике вручили 24-ю премию Critics' Choice Awards. Лидером церемонии «Выбор критиков» считался фильм «Фаворитка», рассказывающий о политических интригах в период правления королевы Анны — последней представительницы династии Стюартов на английском престоле и претендовавшаий на 14 наград. В итоге лента Йоргоса Лантимоса ограничилась двумя призами и пропустила вперед нескольких конкурентов, включая ленты «Власть» и «Черная Пантера».

Больше всего наградами критики отметили фильм «Рома» о годе из жизни среднестатистической семьи из Мехико в начале 70-х. Драма Альфонсо Куарона взяла верх в четырех из восьми заявленных категорий.

Лучшим сериалом на ТВ критики признали «Американцев», а победу в аналогичной номинации для комедийных шоу одержала «Удивительная миссис Мейзел». Титул самого яркого мини-сериала минувшего года достался второму сезону блестящей криминальной антологии «Американская история преступлений».

Полный список победителей Critics' Choice Awards среди фильмов:

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший оригинальный сценарий — Пол Шредер («Первая реформатская церковь»)

Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший актер — Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса — Гленн Клоуз («Жена») и Леди Гага («Звезда родилась»)

Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший молодой актер или актриса — Элси Фишер («Восьмой класс»)

Лучший актерский ансамбль — «Фаворитка»

Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший монтаж — «Человек на Луне»

Лучшие визуальные эффекты — «Черная Пантера»

Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»

Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»

Лучшие грим и прически — «Власть»

Лучший мультфильм — «Человек-паук: Через вселенные»

Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»

Лучший актер в комедии — Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса в комедии — Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший экшен-фильм — «Миссия невыполнима: Последствия»

Лучший фантастический или хоррор-фильм — «Тихое место»

Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»

Лучшая песня — «Звезда родилась» ("Shallow")

Лучшая музыка — Джастин Гурвиц («Человек на Луне»)

Полный список победителей Critics' Choice Awards среди сериалов на ТВ: