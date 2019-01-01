ПриватБанк приостановит работу всех платежных систем

"ПриватБанк" в ночь с 12 на 13 января приостановит работу сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, с 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены.

Очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центр необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций, добавили в преcc-службе.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.