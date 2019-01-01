Харьковский пограничник пытался подкупить коллегу

Заместитель начальника одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда задержан за попытку дачи неправомерной выгоды в виде денежных средств в сумме 300 долларов начальнику группы внутренней безопасности отдела внутренней безопасности по погранотряду Управления внутренней и собственной безопасности «Восток».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Указанные денежные средства злоумышленник передавал за несоздание препятствий при прохождении им службы, а также за неразоблачение работником внутренней безопасности его противоправной деятельности по содействию неустановленным гражданским лицам в незаконном перемещении товаров через государственную границу Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.