В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и раненые

В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 10 января 2019 года, около 13 часов дня на автодороге вблизи села Дыновцы.

"По предварительной информации один человек получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, шесть человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставляют в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, а также сотрудники облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.