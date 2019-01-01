Кабмин создал Стратегический комитет

Кабинет Министров принял решение о создании Стратегического комитета с участием всех членов правительства и во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Цель работы комитета - формирование политики и основ правительственных решений в контексте перехода Украины на трехлетнее бюджетное планирование.

Комментируя создание комитета, Гройсман отметил: «В состав (комитета) войдут все члены правительства. Будем регулярно рассматривать все стратегические вопросы развития страны».

По его словам, переход на среднегодовое планирование, а затем формирование целых направлений стратегического развития - это «уверенность, предсказуемость и стабильность».