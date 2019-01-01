Водоснабжение Краматорска полностью восстановлено

Водоснабжение Краматорска (Донецкая область) полностью восстановлено.

Об этом сообщает Краматорский городской совета.

Как отмечается, с сегодняшнего дня, 10 января, после переговоров с компанией "Вода Донбасса" в городе полностью восстановлено водоснабжение.

"В результате сотрудничества была достигнута договоренность о возобновлении подачи технической воды в полном объеме. Фильтровальная станция начала работу в круглосуточном режиме. Подача питьевой воды будет осуществляться без графика", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент без водоснабжения остается лишь аварийный участок по ул. Юбилейной,46 (СОШ № 35), где идет ремонт (ул. Дворцовая 42, 38, 6, 8, 10, 12, 16, 22, ул. Юбилейная 34, ул. Я. Мудрого 51, 53, вул. В. Стуса 51, 53, 55, СОШ № 25).