На Донетчине произошел пожар на шахте

На Донетчине произошел пожар на шахтеВчера, 19:21
Работник шахты "Котляревского" пострадал в результате пожара в подсобном помещении угледобывающего предприятия сегодня, 9 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
В 10:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел шахте "Котляревского" ГП "Селидовуголь" в Покровском районе Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в подсобном помещении шахты.
Пожар был локализован в 11:06 и в 12:00 - ликвидирован.
"В результате пожара один сотрудник шахты получил отравление продуктами горения легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается.