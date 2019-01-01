На Донетчине произошел пожар на шахте

Работник шахты "Котляревского" пострадал в результате пожара в подсобном помещении угледобывающего предприятия сегодня, 9 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В 10:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел шахте "Котляревского" ГП "Селидовуголь" в Покровском районе Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в подсобном помещении шахты.

Пожар был локализован в 11:06 и в 12:00 - ликвидирован.

"В результате пожара один сотрудник шахты получил отравление продуктами горения легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.