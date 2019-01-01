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Краматорску сократили подачу воды

Вчера, 18:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Краматорске из-за долгов сокращают подачу воды.

Об этом сообщает КПП "Краматорский Водоканал" в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 9 января, "Вода Донбасса", в очередной раз сократила подачу питьевой и технической воды на 15% в Краматорск из-за долгов по оплате услуг водоснабжения.

"По причине сокращения технической воды КП "Компания "Вода Донбасса", фильтровальная станция Краматорска будет остановлена сегодня 09.01.2019 с 22:00 до 05:00. С 10.01.2019 фильтровальная станция будет работать по графику: с 05:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 водоснабжение Соцгорода (от ул. Дружбы до О. Вишни, от бул. Краматорского до ул. О. Тихого); пос. Новый Свет; пос. Беленькое", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за сокращения питьевой воды на город, сокращена подача воды на: микрорайон Лазурный, Старая часть города; пос. Красногорка; пос. Ивановка; пос. Малотарановка; пос. Октябрьский; пос. Марьевка; пос. Городещино; пос. Шабельковка, пос. Софиевка, пос. III Александровка, пос. Красноторка, пос. Ясная поляна, пос. Октябрьский.

Жителей Краматорска просят произвести временный запас питьевой воды, а так же оплатить долги.


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