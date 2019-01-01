В Херсонской области пассажирский автобус попал в ДТП

В Херсонской области пассажирский автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате аварии пострадали водитель и два пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня днем, 9 января, неподалеку с. Малая Лепетиха - с трассы в кювет слетел автобус сообщением Одесса-Энергодар.

"В связи со сложными дорожными условиями водитель автобуса, в котором находилось 10 пассажиров, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были направлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".