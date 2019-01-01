Денисова встретится с родственниками военнопленных моряков в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о запланированной на 10 января встрече с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в России, а также о намерении прибыть на судебное заседание в Москву во второй половине января.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"В рамках подготовки к встрече с родственниками военнопленных моряков, которая состоится 10 января в городе Одесса, сегодня провела межведомственное совещание с участием заместителя министра обороны, заместителя министра юстиции и Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Иваном Лищиной, руководителя объединенного центра координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в зоне АТО при СБУ Юрия Кочанова, заместителя директора Департамента консульской службы и начальника Управления консульского обеспечения МИД Василия Кирилича", - написала Денисова.

Она отметила что на совещании также присутствовал координатор группы адвокатов, защищающих военнопленных моряков, Николай Полозов.

"Главной темой нашей встречи была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных. Мы согласовали общую концепцию проведения встречи с родными моряков в городе Одесса. Также обсудили возможную поездку на судебное заседание по избранию 24-м украинским военнопленным меры пресечения, которое состоится во второй половине января в городе Москва", - добавила Денисова.