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В Украине снимают 19 патриотичных сериалов

Вчера, 17:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине снимают 19 патриотичных телевизионных сериалов, заявил министр культуры Евгений Нищук.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Прямой.

«На самом деле тот закон, который тоже имел большие дискуссии, я сейчас подтверждаю, что в определенной мере очень осторожно подходили к нему. Но он дал результат. Я имею в виду квоты на телевидении для украинской песни, для украинской музыки, а теперь вообще для украинского контента, в том числе и телевизионных сериалов, которые сейчас начали производиться. Именно по Министерству культуры, по программе патриотического направления прошло 69 проектов, среди них 19 телевизионных сериалов, которые сейчас в процессе производства. И уже где-то в середине этого года будут выходить на телеэкраны», - сказал министр.

При этом он отметил, что эти проекты столкнулись с критикой.

«Почему, мол, государство должно инвестировать в коммерческие телеканалы. Да, мы пошли впервые на то, что 50% инвестируем в создание телевизионного сериала –документального, художественного или анимационного – для того, чтобы изменить картинку на телеэкранах, чтобы появились не о «российских ментах» фильмы, а о нашей истории, без какой-то пропаганды, без всякой цензуры. Фильмы на разную тематику... Ограничений никаких. Но именно полный цикл украинского производства и с украинскими актерами в главных ролях», - подчеркнул Нищук.


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