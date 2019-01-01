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В Украине ожидаются метели

Вчера, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине завтра, 10 января 2019 года, ожидаются метели и до -16 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

По информации синоптиков, 10 января в западных и северных областях ночью существенных осадков не ожидается, днем небольшой снег; температура ночью от -11 до -16 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза. На остальной территории страны - снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, сообщается, что завтра ночью в Одесской области, а днем местами и в южных областях ожидаются значительные осадки; температура ночью от - 6 до -11 градусов мороза, в южных областях от -1 до -6 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге страны до +6 градусов тепла. На дорогах страны гололедица.

"Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южных, днем и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с, метели", - говорится в сообщении.


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