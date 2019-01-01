» » Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Вчера, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньиКиевская команда спасения животных достала лебедя из полыньи. Отчет о спасательной операции опубликовал один из членов команды, Михаил Сторожук, на своей странице в Фейсбуке.

"Лебедь сидел в полынье в ста метрах от берега. К нему вела узкая пробитая во льду дорожка- след неудачного выезда на лед спасателей ГосЧС, которые пробили лодку и уплыли восвояси. Первая попытка выйти на лед и слабая надежда, что все получится. Неудачно. Лед хрупкий и даже под лодкой проваливается мгновенно. Остается одно- ломать лед лодкой и плыть к лебедю в надежде, что он останется на месте", - написал Сторожук.

Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Спасателям пришлось гоняться за испуганной птицей, так как при приближении людей лебедь выбирался на лед и убегал, заставляя команду прокладывать новый маршрут.

Погоня продолжалась до заката, спасателю все же удалось поймать раненую птицу и добраться с ней до берега. Оказалось, что в клюве у птицы обнаружили рыболовный крючок.

Лебедя передали ветеринарам.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:20

Боевики за день один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Вчера, 18:07

В Луганской области пьяный автомобилист пытался дать взятку патрульным копам

Вчера, 17:59

Полицейские на Луганщине разыскали и вернули домой двух малолетних девочек

Вчера, 17:12

Новый председатель ОБСЕ едет на Донбасс

Вчера, 17:08

В ОРЛО жалуются на нехватку врачей

Вчера, 15:05

Лисичанскводоканал частично обесточен

Вчера, 14:56

Боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении

Вчера, 14:10

На Луганщине статус пострадавшего от войны получили 4470 детей

Вчера, 13:30

В ПЦУ объяснили, почему Епифаний упомянул на службе патриарха РПЦ

Вчера, 12:38

Белокуракинская ОТГ подарила квартиру сироте

Вчера, 12:29

В Северодонецке Ледовый дворец спорта вернут в коммунальную собственность

Вчера, 12:03

В СБУ назвали число лиц, привлеченных к ответственности за антиукраинскую пропаганду

Новости Украины:

Вчера, 19:21

На Донетчине произошел пожар на шахте

Вчера, 18:20

Краматорску сократили подачу воды

Вчера, 18:15

В Херсонской области пассажирский автобус попал в ДТП

Вчера, 17:58

Денисова встретится с родственниками военнопленных моряков в Одессе

Вчера, 17:10

Митрополиты Макарий, Симеон и Александр получили орден от Порошенко

Вчера, 17:06

В Украине снимают 19 патриотичных сериалов

Вчера, 15:08

В Украине ожидаются метели

Вчера, 14:13

Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Вчера, 13:07

Чиновника полиции Одессы поймали на систематическом вымогательстве

Вчера, 12:50

Суд по условно-досрочному освобождению Балуха перенесли

Вчера, 12:41

В Украине от гриппа умер ребенок

Вчера, 12:04

СМИ: Во Львове побили консула Бельгии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 