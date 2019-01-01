Команда спасения животных в столице достала раненного лебедя из полыньи

Киевская команда спасения животных достала лебедя из полыньи. Отчет о спасательной операции опубликовал один из членов команды, Михаил Сторожук, на своей странице в Фейсбуке.

"Лебедь сидел в полынье в ста метрах от берега. К нему вела узкая пробитая во льду дорожка- след неудачного выезда на лед спасателей ГосЧС, которые пробили лодку и уплыли восвояси. Первая попытка выйти на лед и слабая надежда, что все получится. Неудачно. Лед хрупкий и даже под лодкой проваливается мгновенно. Остается одно- ломать лед лодкой и плыть к лебедю в надежде, что он останется на месте", - написал Сторожук.

Спасателям пришлось гоняться за испуганной птицей, так как при приближении людей лебедь выбирался на лед и убегал, заставляя команду прокладывать новый маршрут.

Погоня продолжалась до заката, спасателю все же удалось поймать раненую птицу и добраться с ней до берега. Оказалось, что в клюве у птицы обнаружили рыболовный крючок.

Лебедя передали ветеринарам.