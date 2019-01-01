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Чиновника полиции Одессы поймали на систематическом вымогательстве

Вчера, 13:07 citynews.net.ua | Напечатать

Чиновника полиции Одессы поймали на систематическом вымогательствеСотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований уличили в систематических взятках руководителя подразделения одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности.

Стоимость «услуг» злоумышленника составляла от 300 долларов США ежемесячно с одной торгового места.

Также сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя 4 тысяч долларов. За указанную сумму чиновник обещал содействие в признании родственника коммерсанта непригодным к военной службе.

Правоохранители задержали полицейского на рабочем месте при получении 3,8 тыс. долларов – очередного транша взятки.

Ранее оперативники спецслужбы зафиксировали получения злоумышленником неправомерной выгоды в размере 500 американских долларов. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.


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