Суд по условно-досрочному освобождению Балуха перенесли

Заседание подконтрольного России Керченского городского суда по условно-досрочному освобождению заключенного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха перенесли на 25 января.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Судебное заседание было запланировано на 9 января, однако, как пояснил представитель обвинения, необходимые документы Балух получил на день позже срока, предусмотренного законодательством. На этом основании судья Александр Ковалев перенес заседание суда.

«Крымская правозащитная группа» призвала писать письма поддержки заключенному в колонии Керчи украинскому активисту Владимиру Балуху.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.